Chicago Symphony Orchestra

Dame Jane Glover, conductor

William Welter, oboe; Paul Jacobs, organ

Haydn: Symphony No. 71 in B-flat

Mozart: Oboe Concerto in C, K. 314

Handel: Organ Concerto in F, Op. 4, No. 4

Bach: Cantata BWV 29 Sinfonia (encore)

Mozart: Symphony No. 29 in A, K. 201

[Mozart: Horn Concerto No. 3 in E-flat, K. 447; Dale Clevenger, horn; Claudio Abbado, conductor]

Listen Saturday October 22 at 8 p.m.